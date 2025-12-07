F1 Frederic Vasseur | In Ferrari la pressione non ha eguali Il 2026? Sarà fondamentale sviluppare la vettura tutto l’anno

Frederic Vasseur fa il bilancio della Ferrari al termine del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina il team principal della scuderia di Maranello ha analizzato quanto avvenuto in pista, con Charles Leclerc che ha concluso ai piedi del podio, mentre Lewis Hamilton ha rimontato diverse posizioni, centrando comunque la top10. Max Verstappen ha tagliato il traguardo precedendo Oscar Piastri per 12.5 secondi, quindi completa il podio Lando Norris a 16.5. Quarta posizione per Charles Leclerc a 23.2, quinta per George Russell a 48. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “In Ferrari la pressione non ha eguali. Il 2026? Sarà fondamentale sviluppare la vettura tutto l’anno”

F1. GP Abu Dhabi, Vasseur: "La stagione di Ferrari è stata difficile, ma siamo pronti a spingere al limite nel 2026" - Frédéric Vasseur analizza senza filtri il 2025 di Ferrari: tra difficoltà, errori minimi che cambiano tutto e la determinazione a spingere al massimo nel 2026, la Scuderia guarda al futuro con fiducia ... Lo riporta automoto.it

F1, Frederic Vasseur: “Soddisfatti per il 5° posto di Leclerc. Hamilton ha pagato i pochi giri nelle prove libere” - Frederic Vasseur analizza la situazione in casa Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento ... Lo riporta oasport.it

Hamilton: "Lascia la Ferrari e la F1", clamorosa rivelazione e Terruzzi attacca Vasseur: "Non siamo scemi" - Secondo i rumors riportati dal giornalista Giorgio Terruzzi nel suo podcast Hamilton sta riflettendo se dire addio alla Ferrari a fine stagione e ritirarsi. Si legge su sport.virgilio.it