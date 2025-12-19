Vasseur | Ferrari ora reagiamo di squadra

Vasseur invita la squadra Ferrari a reagire con unità e determinazione. In un momento cruciale, il team deve rafforzare il suo spirito di gruppo per affrontare le sfide future. La passione e la coesione sono fondamentali per tornare ai vertici, come insegnato dal passato e ispirato dal desiderio di successo. Ora più che mai, è il momento di fare quadrato e ripartire con forza.

Modena, 19 dicembre 2025 - "Ricordati che devi morire", diceva il frate ad uno sbigottito Massimo Troisi nel film Non ci resta che piangere. L'attore napoletano meravigliosamente rispondeva: "Mo' me lo segno". E allora segnatevi la data: 23 gennaio a Fiorano, presentazione della nuova Ferrari di Leclerc e Hamilton. Subito in pista per 100 km. Speriamo questa Rossa appunto non ci faccia piangere. Già che ci siamo, magari cambiamole la sigla, il codice, il nome: quelle due lettere, SF, nel malinconico 2025 stavano per Sta Ferma. Assente. È tradizione, dai tempi del Drake, che sotto Natale i vertici della azienda di Maranello incontrino i media.

