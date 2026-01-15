F1 la presentazione della Ferrari SF-26 | orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tv

Il 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton. L'evento sarà trasmesso in diretta TV e streaming, offrendo un primo sguardo al progetto 2026. In questa presentazione troveranno spazio dettagli tecnici, aspettative e le prime immagini della vettura, fornendo informazioni chiare e aggiornate sul nuovo modello Ferrari.

Progetto Ferrari 678: tutto quello che sappiamo sulla monoposto di F1 del 2026 e le sue innovazioni

