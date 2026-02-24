Ex veterinario condannato | 20 reati 4 anni e 2 mesi

Mauro Guerra, ex veterinario di Sant’Antonio, è stato condannato a quattro anni e due mesi di carcere per aver commesso 20 reati. La causa della condanna deriva dalle accuse di maltrattamenti e pratiche non autorizzate sugli animali. Durante il processo sono state presentate prove di interventi chirurgici eseguiti senza autorizzazione e di abusi ripetuti. La sentenza arriva dopo un’ampia istruttoria durata diversi mesi. La decisione del Tribunale ora passa alla fase esecutiva.

Mauro Guerra, ex veterinario di Sant’Antonio, è stato condannato a quattro anni e due mesi di reclusione dal Tribunale di Ravenna. La sentenza, emessa il 18 febbraio, chiude un processo che ha l’imputato rispondere di oltre venti capi d’accusa, tra cui maltrattamento e uccisione di animali, detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti speciali, falsificazione di libretti sanitari, frode in commercio e reati tributari. La condanna arriva dopo la radiazione dell’ex veterinario dall’albo dei medici veterinari da parte del Cceps. L’Ente Nazionale Protezione Animali di Ravenna ha precisato che non incasserà né la provvisionale di 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu

