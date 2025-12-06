Condannato a 5 anni per reati finanziari scatta il blitz | in manette imprenditore del tessile
Condannato a 5 anni per reati finanziari. Finisce in carcere. Protagonista della vicenda un imprenditore che alcuni anni fa esercitava un’attività artigianale nel settore tessile nel rodigino. A seguito di accertamenti delle forze dell’ordine, fu denunciato alla Procura per dichiarazioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Carabiniere condannato a 5 anni La difesa parla di sentenza ingiusta e prepara il ricorso, mentre emergono nuovi dettagli sulle prove e sulle altre denunce presentate dalla donna. Continua a leggere https://infodifesa.it/carabiniere-condannato-a-5-anni-s - facebook.com Vai su Facebook
"Ci sono 2 persone che non sono più in vita e, benché delinquenti, questa è una tragedia!" Matteo Pucciarelli sui rapinatori uccisi dal gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere Vai su X
CARABINIERE CONDANNATO A 5 ANNI: SESSO IN CASERMA IN CAMBIO DI FAVORI SULLA PATENTE - La condanna in primo grado Un carabiniere 47enne in servizio a Cesena è stato condannato a cinque anni di reclusione dal Tribunale di Forlì per violenza se ... Secondo infodifesa.it
Cesena, sesso in caserma per «salvare» la patente: carabiniere condannato a 5 anni e sospeso dal servizio - Se la condanna dovesse essere confermata in Appello, il 47enne potrebbe finire in carcere essendo il reato di ... Da corrieredibologna.corriere.it
Abuso sessuale in caserma, carabiniere condannato a 5 anni - È stato condannato a cinque anni di reclusione un carabiniere di 47 anni accusato di violenza sessuale e concussione. Come scrive ansa.it
Sesso per ‘salvare’ la patente: carabiniere condannato a 5 anni - Il militare è già stato sospeso dall’incarico: la richiesta a luci rosse, in una caserma della provincia di Cesena, a una 30enne che avrebbe così evitato la decurtazione di punti a un suo parente. Secondo msn.com
Chiesti in appello 5 anni per il sindaco accusato di insulti omofobi al figlio - L’amministratore già condannato a otto mesi a Varese per “abuso dei mezzi di correzione o disciplina”. Come scrive varesenews.it
Nicolas Sarkozy condannato a 5 anni di carcere/ “Accettò fondi elettorali illeciti dal libico Gheddafi” - Nicolas Sarkozy è stato condannato a cinque anni di anni di carcere nel processo per i presunti fondi elettorali ricevuti da Gheddafi In uno dei processi più seguiti in Francia tra quelli che si sono ... Da ilsussidiario.net