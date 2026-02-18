Mauro Guerra l'ex veterinario del caso Balto è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione
Il Tribunale di Ravenna condanna l’ex veterinario Mauro Guerra a 4 anni e 2 mesi per maltrattamenti, frodi, reati fiscali scoperti dopo il "caso Balto", il Labdrador a cui Guerra aveva praticato l'eutanasia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Radiato dall’albo Mauro Guerra, il veterinario del “caso Balto”. Attesa per la sentenza: chiesti 13 anni e 4 mesi di reclusioneMauro-Guerra L’ex veterinario Mauro Guerra, protagonista del caso Balto, aspetta la sentenza dopo il processo che lo vede accusato di maltrattamenti e uccisioni di animali, oltre a reati come detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti e frode in commercio.
Veterinario Guerra condannato a 4 anni di reclusione. Accusa di uccisione e maltrattamento di animaliIl veterinario Mauro Guerra di Sant’Antonio è stato condannato a quattro anni e due mesi di carcere per aver ucciso e maltrattato animali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Processo Mauro Guerra, arriva una condanna a 4 anni per l'ex veterinarioQuesta la sentenza del Tribuanel di Ravenna contro l'ex veterinario di San'Antonio. La procura aveva chiesto una condanna a 13 anni. La difesa: Siamo sempre più convinti della gravissima ingiustizia ... ravennatoday.it
L’ex veterinario Mauro Guerra condannato a 4 anni e 2 mesiIl veterinario ravennate Mauro Guerra è stato condannato in primo grado dal tribunale di Ravenna a 4 anni e 2 mesi di reclusione al termine di un processo ... ravennaedintorni.it
Però con altre situazioni (vedi VETERINARIO MAURO GUERRA) è stato fatto, ancora prima di una sentenza. Quindi un BEL SILENZIO soprattutto ISTITUZIONALE, sarebbe dovuto. Anche perché prima della "destra" al Governo c'è stata anche la "Sinistra" a ge facebook
Accogliamo con soddisfazione la conferma definitiva della radiazione del veterinario Mauro Guerra di Ravenna dall’Ordine professionale. Un provvedimento grave e necessario, che riconosce la gravità delle condotte contestate e tutela finalmente gli animali x.com