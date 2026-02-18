Mauro Guerra l'ex veterinario del caso Balto è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione

Il Tribunale di Ravenna condanna l’ex veterinario Mauro Guerra a 4 anni e 2 mesi per maltrattamenti, frodi, reati fiscali scoperti dopo il "caso Balto", il Labdrador a cui Guerra aveva praticato l'eutanasia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Radiato dall’albo Mauro Guerra, il veterinario del “caso Balto”. Attesa per la sentenza: chiesti 13 anni e 4 mesi di reclusioneMauro-Guerra L’ex veterinario Mauro Guerra, protagonista del caso Balto, aspetta la sentenza dopo il processo che lo vede accusato di maltrattamenti e uccisioni di animali, oltre a reati come detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti e frode in commercio.

Veterinario Guerra condannato a 4 anni di reclusione. Accusa di uccisione e maltrattamento di animaliIl veterinario Mauro Guerra di Sant’Antonio è stato condannato a quattro anni e due mesi di carcere per aver ucciso e maltrattato animali.

