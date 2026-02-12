Capello | Il Milan è la squadra che mi sta più a cuore Berlusconi mi ha …

Fabio Capello torna a parlare del suo grande amore, il Milan. L’ex allenatore ha dichiarato che questa squadra è quella che gli sta più a cuore, senza esitazioni. Durante un’intervista a 'Hat Trick', Capello ha ripercorso i suoi anni con i rossoneri, senza nascondere l’affetto e la passione ancora vivo. Le sue parole hanno fatto emergere come il club sia sempre stato un pezzo importante della sua vita, anche dopo il suo addio.

L'ex allenatore del Milan, Fabio Capello, è stato intervistato dai microfoni di 'Hat Trick', trasmissione in onda sul canale ONTime Sports 2. L'ex storico allenatore del Milan degli anni '90 ha rivelato quale squadra è entrata maggiormente all'interno del suo cuore tra le varie allenate durante la sua lunga carriera. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "La squadra che mi sta più a cuore è il Milan; è la squadra che mi ha formato. Da giocatore, la Juventus è la squadra con cui ho vinto di più. Da allenatore, la squadra che mi ha emozionato di più è il Real Madrid. Ma il Milan è stata l'ultima squadra in cui ho giocato, quella con cui ho vinto il mio ultimo campionato, raggiungendo un numero importante di titoli.

Fabio Capello, figura storica del calcio italiano, ha recentemente analizzato le prestazioni di diverse squadre, con particolare attenzione al Milan.

