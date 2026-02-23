Paulo Fonseca contro i Mondiali negli USA | Trump è una vergogna si dovrebbe boicottare il torneo

Paulo Fonseca ha espresso forte disappunto sull’assegnazione dei Mondiali negli Stati Uniti, accusando Trump di aver contribuito a decisioni ingiuste. L’allenatore del Lione critica le procedure e denuncia comportamenti che considera inaccettabili, sostenendo che il torneo dovrebbe essere spostato altrove. La sua protesta si basa su quanto osservato durante le fasi di candidatura e sui recenti sviluppi nel paese. La questione rimane aperta e suscita molte opinioni contrastanti.

L'attuale tecnico del Lione ed ex Milan Paulo Fonseca ha tuonato tutto il proprio disappunto per l'assegnazione dei Mondiali agli Stati Uniti di Trump: "Si dovrebbero giocare altrove, ho visto cose inaccettabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Blatter invita a boicottare i Mondiali 2026: “Meglio restare a casa, negli USA non è sicuro”Sepp Blatter chiede ai tifosi di non andare ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti.

L’operazione USA in Venezuela apre dubbi sui Mondiali 2026: “La FIFA dovrebbe intervenire come fatto con la Russia”L’intervento degli Stati Uniti in Venezuela solleva preoccupazioni sulla stabilità politica e sulla coerenza delle decisioni sportive internazionali.

Argomenti discussi: Paulo Fonseca sta riportando il Lione in alto; Paulo Fonseca, il Re Mida di Lione. Con lui anche Endrick diventa oro; Paulo Fonseca è diventato un idolo a Lione: tredicesima vittoria di fila contro il Nizza, terzo posto in classifica e lacrime sotto la curva; Un anno per rinascere: la nuova vita di Paulo Fonseca.

Fonseca ha instillato nel Lione disciplina tattica, hanno vinto 13 partite consecutive (Footmercato)Il Lione di Paulo Fonseca ha vinto 2-0 contro il Nizza. E' la 13esima vittoria consecutiva del club in tutte le competizioni. ilnapolista.it

Fonseca ha fatto 13: dal calvario in Italia alla rinascita con il Lione, così è rinato l'ex MilanEsonerato dai rossoneri, il portoghese è terzo con il club francese e domenica è stato acclamato fino alle lacrime dai suoi tifosi ... tuttosport.com

Paulo Fonseca torna a parlare della sua avventura poco fortunata al Milan. Il portoghese avrebbe voluto più tempo per proporre le sue idee, ma alla fine sappiamo tutti come è andata a finire. x.com

Paulo Fonseca è tornato a parlare dell'esperienza al Milan: «La proposta era di cambiare lo stile di gioco, ma serve tempo. Specialmente in Italia dove è quasi impossibile» Oggi Fonseca è 3º in Ligue 1 con il suo Lione, che viene da 13 vittorie consecutive - facebook.com facebook