Ex Eridania il Taaf | Difendere un patrimonio naturale unico per il benessere di tutta la città

Il Tavolo delle associazioni ambientalistiche di Forlì esprime preoccupazione per il progetto di insediamento della nuova Questura nell’area dell’ex Eridania, uno degli ultimi spazi verdi della città. La tutela di questo patrimonio naturale è importante per il benessere di tutta la comunità, e ogni intervento dovrebbe considerare attentamente l’impatto ambientale e la conservazione di questi spazi.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.