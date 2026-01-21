Ex Eridania il Taaf | Difendere un patrimonio naturale unico per il benessere di tutta la città
Il Tavolo delle associazioni ambientalistiche di Forlì esprime preoccupazione per il progetto di insediamento della nuova Questura nell’area dell’ex Eridania, uno degli ultimi spazi verdi della città. La tutela di questo patrimonio naturale è importante per il benessere di tutta la comunità, e ogni intervento dovrebbe considerare attentamente l’impatto ambientale e la conservazione di questi spazi.
Il Tavolo delle associazioni ambientalistiche forlivesi esprime “forte preoccupazione” per il progetto che prevede l’insediamento della nuova Questura nell’area dell’ex Eridania, “uno degli ultimi e più preziosi polmoni verdi della città di Forlì”. Così la coordinatrice Ornella Mordenti.🔗 Leggi su Forlitoday.it
