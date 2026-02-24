Giro di fatture false per risparmiare imposte | denunciata un' imprenditrice a Venezia

Un'imprenditrice cinese di 40 anni ha creato un giro di fatture false per risparmiare oltre un milione di euro di imposte. La causa risiede nell’annotazione di documenti falsi nella sua contabilità, scoperta durante un controllo della guardia di finanza a Venezia. I finanzieri hanno sequestrato immobili, auto, conti bancari e gioielli, facendo emergere un tentativo di evasione fiscale ben pianificato. La donna ora rischia conseguenze legali per questa frode fiscale.

Dopo ulteriori approfondimenti sui conti bancari è stato chiesto e ottenuto dal gip del tribunale di Venezia un decreto di sequestro preventivo del profitto illecito. Gli accertamenti dei finanzieri veneziani sulla società e sull’indagata hanno consentito di sottoporre a vincolo reale 2 appartamenti, uno a Venezia Cannaregio e uno a Marghera, conti correnti, titoli, contanti, automezzi e preziosi. VeneziaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Fenice, ora partono le querele. E un comitato di abbonati risponde a Venezi La lista dei dolci tipici del Carnevale di Venezia (che sono tutti fritti!) 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Maxi-giro di fatture false: sequestrate ville sul lago di Garda e in Costa SmeraldaGli agenti della guardia di finanza hanno sequestrato ville sul lago di Garda e in Costa Smeralda.

Violazioni ambientali nel Casertano: denunciata imprenditrice tessileLa Polizia Provinciale di Caserta ha denunciato un’imprenditrice tessile per violazioni ambientali nel territorio del Casertano.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Riciclaggio e fatture false. Diciotto condannati. Confiscate cinque società; Riciclaggio e fatture false, a Bologna 18 condanne e 7 patteggiamenti; Riciclaggio e false fatture per 10 milioni di euro, 18 condanne e 7 patteggiamenti; Correlazione tra accusa e sentenza: il caso esaminato.

Riciclaggio e fatture false, a Bologna 18 condanne e 7 patteggiamentiDiciotto condanne in abbreviato, fino a un massimo di 8 anni e 8 mesi e sette patteggiamenti, con la pena più alta a 4 anni e 4 mesi. (ANSA) ... ansa.it

Riciclaggio e fatture false. Diciotto condannati. Confiscate cinque societàOperazione ‘On Air’ della Dia con il supporto di carabinieri e Finanza. In sette hanno patteggiato. Coinvolte anche imprese locali del settore dell’edilizia. ilrestodelcarlino.it

Scovato un giro di fatture false per 80 milioni nel settore dell'abbigliamento, gestito da prestanome e imprese fantasma - facebook.com facebook