Evangelion | Hideaki Anno svela un nuovo corto con Asuka protagonista per i 30 anni

Per i trent’anni di Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno presenta un nuovo cortometraggio con protagonista Asuka Langley Soryu. L’iniziativa celebra la lunga storia della serie e il suo impatto, offrendo ai fan un’ulteriore occasione di approfondimento e riflessione sui personaggi e sui temi affrontati nel franchise. Un’ulteriore testimonianza dell’importanza culturale di Evangelion nel panorama dell’animazione giapponese.

Per i suoi 30 anni, Hideaki Anno ha deciso di celebrare il suo Neon Genesis Evangelion con un progetto inedito che rimette al centro un personaggio simbolo: Asuka Langley Soryu. Per il trentesimo anniversario di Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno ha confermato un nuovo cortometraggio anime di 13 minuti con Asuka protagonista. Lo speciale debutterà durante un evento celebrativo di tre giorni alla Yokohama Arena a febbraio 2026. Asuka al centro: la mossa di Hideaki Anno Dopo mesi di rumor e una certa attesa da parte del fandom, la conferma è arrivata direttamente dall'account ufficiale di Studio Khara: Neon Genesis Evangelion avrà uno speciale anime per il suo trentesimo anniversario.

