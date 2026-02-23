Annunciata la una nuova serie anime di Evangelion scritta da Yoko Taro l’autore di NieR | Automata

Yoko Taro, autore di NieR: Automata, ha scritto una nuova serie anime di Evangelion, annunciata durante l’evento a Yokohama dedicato al trentennale della serie. La produzione, che coinvolge gli studi originali, si concentrerà su un nuovo capitolo ambientato nell’universo di Evangelion. L’annuncio ha attirato l’attenzione di molti fan, e ora si attende di scoprire come proseguiranno le avventure di Shinji e compagni. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati.

L'evento conclusivo di " EVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION ", andato in scena a Yokohama, si è chiuso con un annuncio destinato a lasciare il segno: è in produzione una nuova serie animata ambientata nell'universo di Evangelion. La sorpresa più grande riguarda il coinvolgimento di Yoko Taro, figura di culto nel panorama videoludico giapponese ed autore di NieR: Automata, chiamato a occuparsi della sceneggiatura e della composizione narrativa dell'opera. Un incontro tra due immaginari profondi e complessi che promette un progetto fuori dagli schemi. Al momento non sono stati diffusi dettagli su trama, periodo di uscita o collocazione cronologica.