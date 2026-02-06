Vannacci all’Europarlamento aderisce a Europa Nazioni Sovrane di AfD

Il generale Roberto Vannacci ha deciso di unirsi al gruppo di estrema destra all’Europarlamento chiamato Europa delle Nazioni Sovrane. La sua adesione avviene nel momento in cui il gruppo principale è quello di Alternative für Deutschland, il partito tedesco. Vannacci, che si definisce orgoglioso Walser, ha firmato la tessera onoraria del gruppo.

Roma, 6 feb. (askanews) – "Il generale Roberto Vannacci, al Parlamento europeo aderirà al gruppo di estrema destra denominato Europa delle Nazioni Sovrane, dove il gruppo egemone è quello di Alternative fur Deutschland, partito del quale, come orgoglioso Walser (tedesco vallese) ho la tessera onoraria". Lo annuncia il "barone nero" Roberto Jonghi Lavarini freiherr von Urnavas. "Peraltro – aggiunge Jonghi Lavarini- la deputata di AfD Beatrice duchessa di Oldemburgo è mia consocia nell'associazione culturale internazionale Aristocrazia Europea".

