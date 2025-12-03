Nasce una nuova compagnia aerea low cost made in Sicily Etna Sky punta anche sul Ridolfi
Una nuova compagnia potrebbe sbarcare nella seconda metà del 2026 all'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì. Si tratta Etna Sky, società formalmente costituita e che ha avviato l'iter per ottenere il Coa, la certificazione di operatore aereo, rilasciata da Enac e indispensabile per l'avvio dei voli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
Nasce Etna Sky, nuova compagnia aerea tutta siciliana L'obiettivo è di collegare la Sicilia con gli aeroporti del nord, ma non solo. Si guarda anche a Nord America e Medio Oriente. Tra le voci del toto rotte, anche collegamenti tra la Sicilia con Bologna e Forlì. I - facebook.com Vai su Facebook
Oggi nasce la nuova Comunità dell’italofonia. La #Svizzera difende con convinzione la pluralità di culture e idee, a livello nazionale e internazionale: investire nelle nostre lingue significa investire nel dialogo, oggi più importante che mai. Grazie al mi Vai su X
Contro il caro voli nasce Etna Sky, la nuova compagnia siciliana pronta a decollare nel 2026 - Una nuova compagnia aerea “made in Sicily” si prepara a rivoluzionare il mercato dei voli da e per l’Isola. Si legge su sicilianews24.it
Aerei, la svolta della Sicilia: nasce Etna Sky, la low-cost che sfida il caro voli con un gruppo di investitori privati - Il deputato nazionale Manlio Messina ha ufficializzato la nascita della nuova compagnia aerea «made in Sicily» che punta a r ... Lo riporta milanofinanza.it
Nasce Etna Sky: la nuova compagnia aerea siciliana contro il caro-voli - È stata annunciata ufficialmente la nascita di Etna Sky, la nuova compagnia aerea catanese, inizialmente anticipata dalla pagina Facebook “Sicilia in Volo” e ora confermata dal deputato nazionale Manl ... Si legge su catania.mobilita.org
Nasce una nuova compagnia aerea low cost siciliana. L'annuncio di un deputato catanese: «Primo volo entro l'estate» - La società sarebbe già stata fondata e c'è anche il nome. Da lasicilia.it
Nasce ‘Etna Sky’, una compagnia aerea siciliana: a Catania presto un call center con circa 2000 addetti - Così il parlamentare nazionale Manlio Messina, deputato catanese eletto con ex Fratelli d’Italia e poi passato al gruppo misto, sui propri profili social annuncia la nascita di una nuova compagnia ... Da ilsicilia.it
L’annuncio: “Nasce Etna Sky, nuova compagnia low cost” - A lanciare la notizia è Manlio Messina, deputato catanese eletto con Fratelli d'Italia e poi passato al gruppo misto ... Si legge su ragusah24.it