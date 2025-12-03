Il falso amore con Giorgia Meloni la causa a Fabrizio Corona il divorzio da FdI Manlio Messina ora cambia vita e lancia Etna Sky una low cost aerea tutta siciliana

Il 21 maggio del prossimo anno alle 11 si vedranno entrambi in un’aula a Montecitorio, dove sia Giorgia Meloni che il suo ex deputato Manlio Messina, che è stato vicecapogruppo di Fratelli di Italia alla Camera fino al 5 marzo scorso, saranno ascoltati dai magistrati del tribunale di Milano nella causa per diffamazione che entrambi hanno promosso contro Fabrizio Corona. La diffamazione consiste in un articolo a suo tempo pubblicato sul sito Dillinger news in cui si ipotizzava una relazione sentimentale fra la presidente del Consiglio e il suo parlamentare siciliano. La notizia era inventata, e i due per altro poco dopo hanno divorziato anche politicamente, con l’uscita di Messina da Fratelli di Italia per i dissapori a lungo nutriti per le scelte di Luca Sbardella, commissario del partito in Sicilia. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

Amore di plastica, la canzone che portò Carmen Consoli al Festival di Sanremo nel 1996. È stato il pezzo che ha fatto conoscere la Cantantessa al mondo. Ed è ancora oggi una delle sue più belle dichiarazioni: disamorarsi dal falso per cercare il vero. - facebook.com Vai su Facebook

“ Sono forti e coraggiose le donne quando scelgono la solitudine rinunciando a un falso amore.” È. Stanton. #LaVoceDelleDonne @SalaLettura @DavLucia @CarmelaCusmai @Sensibility_6 @nicolettadec @scimonelli @Antdef22 @Dedalus12470353 Vai su X

Il falso amore con Giorgia Meloni, la causa a Fabrizio Corona, il divorzio da FdI. Manlio Messina ora cambia vita e lancia Etna Sky, una low cost aerea tutta siciliana - L’ex vicecapogruppo vicario alla Camera del partito della premier è uscito sbattendo la porta per dissidi locali con il commissario del partito. Da open.online

Fabrizio Corona a processo per la "storia d'amore" di Giorgia Meloni: la presidente del Consiglio testimonia il 21 maggio 2026 - Stabilite le tappe del procedimento a carico dell'ex agente fotografico per diffamazione. today.it scrive

“Io e Giorgia abbiamo dato fuoco a casa. Scappammo via in mutande e canottiera. La separazione da Lollobrigida? Amore finito, avremmo dovuto farlo prima”: così Arianna Meloni - “Tra video di uccellini e ‘liti’ con la sorella per il burraco, prova a minimizzare il ruolo“: così Dagospia rilancia l’intervista rilasciata da Arianna Meloni a Panorama. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Calenda, 'su un'isola deserta porterei Giorgia Meloni' - Non ho dubbi, sicuramente Giorgia con cui condivido un'impostazione pragmatica della politica". Segnala ansa.it