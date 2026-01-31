Serie A 2025-2026 calendario anticipi e posticipi dirette tv DAZN Sky 23 - 24 - 25 - 26 giornata

La stagione di Serie A 2025-2026 si avvicina e i calendari sono già pronti. Le partite si giocheranno in quattro giorni, con orari fissi e dirette su DAZN e Sky. La prima giornata partirà venerdì alle 20 con un anticipo. La programmazione è stata annunciata con largo anticipo, così tifosi e squadre possono organizzarsi.

La programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 20252026 seguirà un format distribuito su quattro giorni, con slot orari predefiniti: Venerdì: 1 anticipo alle ore 20.45 (DAZN). Sabato: 3 anticipi, rispettivamente alle ore 15.00 (DAZN), 18.00 (DAZN) e 20.45 (SKY + DAZN). Domenica: 1 anticipo alle ore 12.30 (DAZN), 2 gare alle ore 15.00 (DAZN), 1 posticipo alle ore 18.00 (SKY + DAZN) e 1 posticipo alle ore 20.45 (DAZN). Lunedì: 1 posticipo alle ore 20.45 (SKY + DAZN).

