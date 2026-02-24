Esultano l’Uner 16 e l’Under 15
L’Under 16 del Cesena ha conquistato una vittoria convincente contro la Carrarese con un punteggio di 4-0, grazie a una prestazione solida al Centro Sportivo ’Romagna Centro’. La squadra di mister Magi ha mostrato determinazione e ha mantenuto la posizione in classifica, rafforzando la propria posizione nel campionato. La vittoria si aggiunge a quella dell’Under 15, che ha ottenuto risultati positivi nello stesso weekend. Entrambe le squadre continuano a crescere nel torneo.
Va in archivio un altro weekend di vittorie per il settore giovanile del Cesena. Domenica 22 febbraio l’ Under 16 di mister Magi ha superato con un netto 4-0 la Carrarese al Centro Sportivo ’Romagna Centro’ di Martorano, rimanendo così stabilmente al secondo posto in classifica. Nella stessa giornata è scesa in campo anche l’ Under 15 di mister Cancelli, che ha avuto la meglio sui gialloazzurri imponendosi per 3-1 e confermando così il terzo posto in classifica a tre lunghezze dalla vetta. Turno di riposo per l’Under 18 di mister Zanetti e per l’Under 17 di mister Tamburini. Questi i tabellini delle due sfide del weekend. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Rayo Vallecano-Atletico Madrid (domenica 15 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros attesi a VallecasL’Atletico Madrid ha battuto il Barcellona 4-0 giovedì notte, causando grande entusiasmo tra i tifosi.
Rayo Vallecano-Atletico Madrid (domenica 15 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Colchoneros attesi a VallecasL’Atletico Madrid ha vinto 4-0 contro il Barcellona giovedì notte, lasciando tutti senza parole e conquistando un vantaggio importante in semifinale di Copa del Rey.