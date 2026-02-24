Esultano l’Uner 16 e l’Under 15

L’Under 16 del Cesena ha conquistato una vittoria convincente contro la Carrarese con un punteggio di 4-0, grazie a una prestazione solida al Centro Sportivo ’Romagna Centro’. La squadra di mister Magi ha mostrato determinazione e ha mantenuto la posizione in classifica, rafforzando la propria posizione nel campionato. La vittoria si aggiunge a quella dell’Under 15, che ha ottenuto risultati positivi nello stesso weekend. Entrambe le squadre continuano a crescere nel torneo.

© Ilrestodelcarlino.it - Esultano l’Uner 16 e l’Under 15

Va in archivio un altro weekend di vittorie per il settore giovanile del Cesena. Domenica 22 febbraio l’ Under 16 di mister Magi ha superato con un netto 4-0 la Carrarese al Centro Sportivo ’Romagna Centro’ di Martorano, rimanendo così stabilmente al secondo posto in classifica. Nella stessa giornata è scesa in campo anche l’ Under 15 di mister Cancelli, che ha avuto la meglio sui gialloazzurri imponendosi per 3-1 e confermando così il terzo posto in classifica a tre lunghezze dalla vetta. Turno di riposo per l’Under 18 di mister Zanetti e per l’Under 17 di mister Tamburini. Questi i tabellini delle due sfide del weekend. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rayo Vallecano-Atletico Madrid (domenica 15 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros attesi a VallecasL’Atletico Madrid ha battuto il Barcellona 4-0 giovedì notte, causando grande entusiasmo tra i tifosi. Rayo Vallecano-Atletico Madrid (domenica 15 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Colchoneros attesi a VallecasL’Atletico Madrid ha vinto 4-0 contro il Barcellona giovedì notte, lasciando tutti senza parole e conquistando un vantaggio importante in semifinale di Copa del Rey. Crash CANCELLED CPI Rally vs. Powell’s Press Conference