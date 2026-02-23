Heineken la situazione degli esuberi del personale in Italia

Heineken ha annunciato un piano di esuberi che riguarda la sua sede globale, ma al momento non ci sono effetti sulla forza lavoro in Italia. La multinazionale olandese sta riorganizzando alcune attività, anche per migliorare l’efficienza, e sta monitorando la situazione. Alcuni lavoratori italiani attendono aggiornamenti ufficiali, mentre le aziende del settore osservano con attenzione gli sviluppi. La questione rimane aperta e ancora nessuna decisione definitiva è stata presa localmente.

Secondo i sindacati, i dipendenti della multinazionale della birra in Italia non dovrebbero correre rischi. Questo vale soprattutto per i birrifici Al momento non ci dovrebbero essere impatti sull'occupazione in Italia per quanto riguarda il piano di esuberi annunciato dalla multinazionale olandese della birra Heineken a livello globale. Lo hanno reso noto i sindacati Fai, Flai e Uila dopo un'informativa sindacale dell'azienda, che si è tenuta lunedì, durante la quale i sindacati hanno anche presentato la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo con Heineken. Il piano globale di esuberi era stato annunciato l'11 febbraio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Heineken: 6000 esuberi globali per investire in digitalizzazione e ottimizzare la produzione di birra. Heineken, seimila esuberi. Scatta l’allarme a Sesto: "Pronti a mobilitarci". Audizione al PirelloneA Sesto San Giovanni scoppia il caos per i licenziamenti annunciati da Heineken. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: HEINEKEN® È IL NUOVO OFFICIAL BEER PARTNER DI JUVENTUS FOOTBALL CLUB; Heineken rafforza il legame con il calcio diventando partner della Juventus; Heineken è il nuovo Official Beer Partner della Juventus; Heineken diventa official beer partner della Juventus e arricchisce la fan experience allo Stadium. Cala la domanda di birra, Heineken taglia 6.000 posti di lavoro (e le azioni salgono del 4%)La birra non va più di moda? I numeri dicono questo. E Heineken ha comunicato che taglierà 6.000 posti di lavoro. Intanto, le azioni in Borsa salgono. msn.com Heineken, crescono ricavi e utili ma licenziano il personale. Nonostante una leggera flessione a quantità, il valore delle vendite del gruppo olandese nel 2025 è salto di 34,3 mld di euro, con un utile netto di 2,66 mld e un risultato operativo di 4,38 mld. (il risult - facebook.com facebook