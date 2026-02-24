Esposto su Tremestieri | gestione dragaggi e concorrenza al vaglio della Procura

Un esposto è stato presentato alla Procura di Messina per denunciare problemi nella gestione dell’approdo di Tremestieri, un punto chiave per il traffico di merci nello Stretto. La denuncia punta il dito su operazioni di dragaggio e sulla presenza di aziende concorrenti che operano senza regolare autorizzazione. I rilievi riguardano le modalità di affidamento dei lavori e il controllo sulle attività portuali, con un’attenzione particolare alle procedure adottate. La Procura ha già avviato le verifiche del caso.

Il Comitato Autotrasportatori sollecita verifiche su concessioni, manutenzione e trasparenza informativa per garantire sicurezza, efficienza e parità tra operatori Un esposto formale è stato inviato alla Procura della Repubblica di Messina per fare luce sulla gestione dell'approdo di Tremestieri, infrastruttura fondamentale per il traffico pesante nello Stretto. A firmare il documento è stato Francesco Caruso, rappresentante del Comitato Autotrasportatori Libera Concorrenza – Stretto di Messina. Tremestieri è nato per decongestionare Messina dal traffico dei mezzi superiori a 3,5 tonnellate, come stabilito dall'Ordinanza n.