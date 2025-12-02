Tempo di lettura: < 1 minuto Due casi sospetti di malasanità, altrettanti esposti alla Procura. È l’iniziativa intrapresa dall’associazione Codici, che si è attivata affinché venga fatta chiarezza su due casi tragici avvenuti nelle ultime settimane in Campania. “Come associazione da anni ci battiamo contro la malasanità – dichiara Massimo Carleo, Segretario di Codici Salerno – e quanto accaduto recentemente a Salerno non può passare inosservato. Sono vicende drammatiche su cui riteniamo la magistratura debba fare chiarezza, verificando che i pazienti siano stati seguiti correttamente e che non ci siano state irregolarità o carenze nell’assistenza fornita dagli operatori sanitari”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lo spettro della malasanità sulla Campania: esposto in Procura su due casi sospetti