Lo spettro della malasanità sulla Campania Esposto in Procura su due casi sospetti a Salerno
Due casi sospetti di malasanità, altrettanti esposti alla Procura. È l'iniziativa intrapresa dall'associazione Codici, che si è attivata affinché venga fatta chiarezza su due casi tragici avvenuti nelle ultime settimane in Campania
