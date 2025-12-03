Lo spettro della malasanità sulla Campania Esposto in Procura su due casi sospetti a Salerno

Due casi sospetti di malasanità, altrettanti esposti alla Procura. È l’iniziativa intrapresa dall’associazione Codici, che si è attivata affinché venga fatta chiarezza su due casi tragici avvenuti nelle ultime settimane in Campania L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

