Esplosione e crollo di una palazzina nel Veronese | un morto e 3 persone in ospedale

Un'esplosione in una palazzina nel Veronese ha causato il crollo dell'edificio, provocando un morto e tre feriti. La deflagrazione si è verificata questa mattina, quando le squadre di soccorso hanno estratto le persone intrappolate tra le macerie. Una delle vittime era ancora all’interno al momento della scoperta, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Verona, 24 febbraio 2026 - Esplosione in una palazzina, il bilancio è di un morto e tre persone ferite estratte dalle macerie. Lo scoppio è avvenuto nel tardo pomeriggio nella frazione di Prun, nel comune di Negrar di Valpolicella (Verona). La vittima è un uomo era stato individuato sotto la massa di detriti dai Vigili del fuoco. Lo si è appreso dal Comune veronese. I feriti, due uomini e una donna, non sarebbero in condizioni non gravi. Sono stati portati all'ospedale di Borgo Trento, a Verona. Lo scoppio, secondo le prime ipotesi, sarebbe stato causato da una bombola di gas. La palazzina interessata dall'esplosione è sviluppata su tre piani più una zona mansardata, la deflagrazione ha investito il primo piano, facendo crollare l'intera struttura che è collassata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

