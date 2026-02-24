Crolla palazzina nel Veronese a Negrar Un morto e tre persone ferite

Una fuga di gas ha provocato il crollo di una palazzina a Negrar, nel Veronese, causando un morto e tre feriti. I soccorritori hanno estratto le persone intrappolate tra le macerie e stanno lavorando per stabilire le cause dell’incidente. La zona è stata evacuata e le autorità stanno valutando la stabilità degli edifici vicini. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite da questo grave episodio.

© Agi.it - Crolla palazzina nel Veronese, a Negrar. Un morto e tre persone ferite

AGI - E' di un morto e tre persone ferite il bilancio di un’esplosione in una palazzina di tre piani a Negrar, nel Veronese, a causa di una fuga di gas. Sul posto squadre operative del comando di Verona con due autopompe, un'autoscala e carro fari coordinate dal funzionario di guardia. Estratte dalle macerie tre persone ferite, due uomini e una donna. Estratta intorno alle 19 una quarta persona, un uomo, dichiarato purtroppo privo di vita dal medico del 118. Sul posto anche Carabinieri, Polizia locale e Suem 118. Squadre al lavoro con il supporto delle unità cinofile per escludere la presenza di ulteriori persone coinvolte. 🔗 Leggi su Agi.it Crolla palazzina nel Veronese, a Negrar. Tre persone estratte vive, si cerca la quartaUna palazzina a Negrar, nel Veronese, è crollata dopo un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. Crolla palazzina nel Veronese, a Negrar. Si cercano persone sotto le macerieUna palazzina di tre piani a Negrar, nel Veronese, è crollata a causa di un'esplosione improvvisa. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Palazzina abbandonata crolla improvvisamente nel Milanese; Sanremo, Conti si commuove parlando di Baudo. Su Pucci: Io indipendente nel mio lavoro; Crolla muraglione vicino a un palazzo, 52 persone evacuate; David Rossi, sei pm ancora contro le Iene. Esplosione in una palazzina di 3 piani, crolla l'intera struttura: 3 feriti estratti dalle macerie, si cerca una quarta personaNEGRAR (VERONA) - Un'esplosione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar, nel Veronese. ilgazzettino.it Esplosione in una palazzina di 3 piani, crolla l'intera struttura: coinvolte diverse persone, si cercano sotto le macerieNEGRAR (VERONA) - Un'esplosione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar, nel Veronese. ilgazzettino.it Verona, esplosione in una palazzina di 3 piani: crolla l'intero edificio. Estratte alcune persone ferite - facebook.com facebook ULTIM’ORA Bari, crolla palazzina dopo esplosione: 2 persone sotto le macerie Poco dopo le 13 ad Adelfia (Bari) una palazzina è crollata in seguito a un’esplosione, dovuta probabilmente alla fuoriuscita di gas da una bombola. Sotto le macerie vi sarebbero x.com