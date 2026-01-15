Arezzo crolla casa dopo esplosione | si cercano feriti tra le macerie

Un’esplosione ha causato il crollo di una casa ad Arezzo, tra Il Matto e Ristradelle, in direzione Valdichiana. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso per verificare eventuali feriti e mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente.

