Arezzo crolla casa dopo esplosione | si cercano feriti tra le macerie

Un’esplosione ha causato il crollo di una casa ad Arezzo, tra Il Matto e Ristradelle, in direzione Valdichiana. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso per verificare eventuali feriti e mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente.

Si è verificata un’ esplosione in una casa ad Arezzo, nella zona tra Il Matto e Ristradelle, in direzione Valdichiana. È successo dopo le 17. L’immobile è crollato. Tra le macerie ci sarebbero delle persone ferite. Sul posto i soccorritori del 118 dell’Asl Toscana sud est con diverse ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

