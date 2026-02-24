Esplode ordigno alla stazione Savelovsky di Mosca ucciso un agente

Un'esplosione avvenuta alle 00:05 vicino alla stazione Savelovsky di Mosca ha provocato la morte di un agente di polizia. L’esplosivo, nascosto in un pacchetto abbandonato, ha causato un boato forte e ha danneggiato alcune vetture parcheggiate nelle vicinanze. Testimoni riferiscono di aver visto fumo e frammenti volare nell’aria appena prima che scattasse l’allarme. La polizia sta indagando sulle cause dell’atto violento.

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Un'esplosione, intorno alle 00:05 (ora locale), ha scosso violentemente la piazza adiacente alla stazione ferroviaria Savelovsky di Mosca, uccidendo un agente della polizia stradale. Altri due sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. Morto anche il presunto attentatore. Il Comitato investigativo e il Dipartimento di Mosca del Ministeri degli Interni stanno indagando sulla dinamica. L'agenzia Ria Novosti ha diffuso la notizia dell'identificazione dell'attentatore tra le vittime sul luogo dell'esplosione.