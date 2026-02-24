Russia esplode ordigno in stazione Mosca | ucciso un agente un altro ferito

Un'esplosione vicino alla stazione Savelovsky di Mosca ha causato la morte di un agente e il ferimento di un altro. La deflagrazione, attribuita a un ordigno improvvisato, ha provocato il panico tra i viaggiatori e danneggiato alcune vetture in sosta. Le forze di sicurezza stanno indagando per identificare i responsabili e comprendere le ragioni dietro l’attentato. La stazione è stata temporaneamente chiusa alle partenze e agli arrivi.

Furti con il pos tra la folla, cosa sta succedendo? Ecco come difendersi Iran, la rete di ‘proxy’ per colpire Usa? La strategia per rispondere ad attacco Trump Furti con il pos tra la folla, cosa sta succedendo? Ecco come difendersi Iran, la rete di ‘proxy’ per colpire Usa? La strategia per rispondere ad attacco Trump ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Russia, esplode auto a Mosca: ucciso ufficiale Stato Maggiore. Accuse a Kiev Guerra Ucraina-Russia, autobomba esplode a Mosca. Morto generale Sarvarov, Media: “Ucciso con 300 grammi di tritolo”, news in direttaLe notizie aggiornate sulla guerra tra Russia e Ucraina segnalano un incidente a Mosca, dove un'autobomba ha provocato la morte del generale Sarvarov, ucciso con circa 300 grammi di tritolo. Argomenti correlati Bomba in stazione a Mosca, ucciso un agente: caccia al fuggitivo; Russia, esplode ordigno in stazione Mosca: ucciso un agente, un altro ferito; Russia, esplode ordigno in stazione Mosca: ucciso un agente, un altro ferito; Russia, esplode ordigno in stazione Mosca: ucciso un agente, un altro ferito. Russia, esplode ordigno in stazione Mosca: ucciso un agente, un altro ferito(Adnkronos) - Un'esplosione nei pressi della stazione ferroviaria Savelovsky di Mosca ha ucciso un agente e ne ha ferito un altro, ora ricoverato in ospedale. vicenzareport.it Il #12febbraio 1947 in Russia si abbatte la più consistente pioggia di meteoriti della storia recente. Un meteorite esplode nell'atmosfera riversando materiale su una superficie di 1,3 kmq. Panico generale. Nell'impatto si creano molti crateri, il più grande del dia x.com PresaDiretta. . Nel luglio 2024 un pacco esplode negli uffici DHL dell’aeroporto di Lipsia, provocando un incendio senza feriti. Non si tratta di un episodio isolato. Ferdinand Gehringer spiega: “Il pacco di Lipsia avrebbe dovuto essere caricato su un aereo: l’uni - facebook.com facebook