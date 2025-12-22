Un generale russo è stato ucciso lunedì in un attentato dinamitardo a Mosca. A renderlo noto è stata la commissione investigativa russa, secondo cui la vittima è il tenente generale Fanil Sarvarov, capo della direzione addestramento operativo dell’esercito dello Stato Maggiore russo. Le autorità hanno avviato le indagini e, tra le ipotesi al vaglio, c’è anche quella di un coinvolgimento dei servizi speciali ucraini nella collocazione dell’ordigno. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle modalità dell’attacco né sull’eventuale presenza di sospetti. Sul piano diplomatico, intanto, arrivano segnali di dialogo dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attentato a Mosca, esplode autobomba: ucciso un generale russo

Leggi anche: Autobomba a Mosca: ucciso generale russo, ombra dei servizi ucraini

Leggi anche: Esplode autobomba: ucciso generale dello Stato Maggiore

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Esplode autobomba a Mosca: ucciso un generale; Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Autobomba esplode a Mosca: muore un generale russo. Sospetti su Kiev; Diretta | Autobomba uccide un generale russo a Mosca: sospetti su Kiev; Bomba sotto l'auto, ucciso il generale russo Sarvarov. L'ipotesi che siano stati i Servizi ucraini.

Ucraina, tensione alle stelle: autobomba esplode a Mosca, morto il generale dello Stato Maggiore Sarvarov. “Sospetti su Kiev” - Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere uccidendo il generale Fanil Sarvarov ... affaritaliani.it