Attentato a Mosca esplode autobomba | ucciso un generale russo
Un generale russo è stato ucciso lunedì in un attentato dinamitardo a Mosca. A renderlo noto è stata la commissione investigativa russa, secondo cui la vittima è il tenente generale Fanil Sarvarov, capo della direzione addestramento operativo dell’esercito dello Stato Maggiore russo. Le autorità hanno avviato le indagini e, tra le ipotesi al vaglio, c’è anche quella di un coinvolgimento dei servizi speciali ucraini nella collocazione dell’ordigno. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle modalità dell’attacco né sull’eventuale presenza di sospetti. Sul piano diplomatico, intanto, arrivano segnali di dialogo dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
