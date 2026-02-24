crolla palazzina nel veronese a negrar tre persone estratte vive si cerca la quarta

Una palazzina a Negrar, nel Veronese, è crollata dopo un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno estratto vivi tre persone rimaste intrappolate sotto le macerie, mentre continuano le ricerche di una quarta. L'edificio, di tre piani, è stato parzialmente distrutto e si pensa che ci siano altri eventuali sopravvissuti sotto le macerie. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

AGI - I vigili del fuoco sono impegnati in un intervento a Negrar, nel Veronese, per l'esplosione con conseguente crollo in un fabbricato di tre piani. Sono quattro le persone residenti nella struttura, ma ancora non è certo se si trovassero tutte in casa al momento dell'esplosione. I vigili del fuoco hanno estratto in vita tre delle quattro persone (due uomini e una donna) sepolte dalle macerie. Una quarta persona, un uomo, e' stato individuato e si scava per raggiungerlo. . 🔗 Leggi su Agi.it

Crolla palazzina nel Veronese, a Negrar. Si cercano persone sotto le macerieUna palazzina di tre piani a Negrar, nel Veronese, è crollata a causa di un'esplosione improvvisa.

Verona, esplosione a Negrar: crolla una palazzina, ci sono feriti. Si scava sotto le macerieUn'esplosione in una palazzina di Negrar ha causato il crollo dell'edificio e ferito alcune persone.

