Esplode una bombola di gas crolla un edificio | si cercano persone sotto le macerie

Un edificio si è sgretolato questa mattina intorno alle 13.30 ad Adelfia, in provincia di Bari. Le prime ricostruzioni parlano di un’esplosione, probabilmente causata da una bombola di gas, che ha portato al crollo. Ora le squadre di soccorso stanno cercando persone rimaste sotto le macerie. La zona è stata subito evacuata e le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

Un edificio è crollato intorno alle 13.30 ad Adelfia, in provincia di Bari, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Esplode una bombola di gas, crolla un edificio: si cercano persone sotto le macerie Approfondimenti su Adelfia Crollo Crolla un edificio nel Barese: si cercano persone sotto le macerie Un edificio nel Barese è crollato questa mattina. Bari, crolla edificio ad Adelfia: si cercano persone sotto le macerie Questa mattina ad Adelfia, in provincia di Bari, si è verificato un crollo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Il momento dell’esplosione di una bombola di Gas a Ischia Ultime notizie su Adelfia Crollo Argomenti discussi: Altipiani di Arcinazzo. Esplode una bombola in casa: muore un settantunenne; Esplode una bombola di gas agli Altipiani di Arcinazzo, muore un 70enne; Esplode una bombola di gas in un appartamento, un giovane ferito e 9 famiglie evacuate; Crolla una palazzina a Morlupo, esplode una bombola ad Arcinazzo. Esplode una bombola di gas in un appartamento, un giovane ferito e 9 famiglie evacuateLa fidanzata del giovane che era in casa con lui ha dato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno prestato soccorso, messo in sicurezza l'area e provveduto ad evacuare le famiglie per questio ... quicosenza.it Altipiani di Arcinazzo, esplode una bombola del gas: muore un settantenne di Trevi nel LazioNel primo pomeriggio agli Altipiani di Arcinazzo un uomo di 72 ann di Trevi nel Laizo è deceduto a seguito di una deflagrazione ... msn.com TRAGEDIA AGLI ALTIPIANI: ESPLODE BOMBOLA DI GAS, LUIGI CALAMI MUORE SBALZATO IN STRADA Un boato improvviso, poi il silenzio e la devastazione. È un risveglio drammatico quello che ha scosso il centro degli Altipiani di Arcinazzo, dove un'es facebook Morlupo, crolla una palazzina: si cerca un uomo. Arcinazzo, esplode bombola del gas: morto un 70enne x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.