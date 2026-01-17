Paura nella notte | bomba esplode sotto un' auto

Nella notte, a Brusciano, un’esplosione ha danneggiato una Fiat Panda in via Giordano Bruno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare le cause dell’incidente. L’episodio si inserisce in un contesto di segnalazioni di atti vandalici nella zona, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Questa notte i carabinieri sono intervenuti in via Giordano Bruno a Brusciano per il danneggiamento di una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione, sotto l'auto sarebbe stato piazzato un ordigno rudimentale. L'esplosione ha danneggiato il veicolo ma non ha provocato feriti o danni ad altre.

