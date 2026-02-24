Esperimusme | Il tessuto forzuto! Alla scoperta dei muscoli

Come fa il nostro corpo a muoversi, saltare o sorridere? Il merito è dei muscoli! In questo incontro esploreremo il tessuto muscolare e le sue caratteristiche, scoprendo la differenza tra muscoli volontari e involontari e osservando come lavorano insieme alle ossa per permetterci di compiere ogni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Esperimusme: "Alla scoperta del cuore!"Benvenuti in Esperimusme, il luogo in cui approfondiamo il funzionamento del cuore in modo semplice e chiaro.

Esperimusme: "William Harvey e la scoperta della circolazione sanguigna"Esplora con noi la figura di William Harvey, medico e scienziato inglese noto per aver descritto la circolazione sanguigna.