Esperimusme | Alla scoperta del cuore!

Benvenuti in Esperimusme, il luogo in cui approfondiamo il funzionamento del cuore in modo semplice e chiaro. Scopriremo insieme i suoi segreti e la sua importanza nel corpo umano, attraverso spiegazioni accessibili e attività pratiche. Un’occasione per imparare giocando e creare un modellino di circolazione sanguigna da portare a casa, approfondendo così la conoscenza di uno degli organi fondamentali del nostro organismo.

Scopri con noi che il cuore, uno degli organi più importanti del nostro corpo, non è complicato come sembra! Insieme svelerai i segreti del muscolo al centro del tuo apparato cardiovascolare e con alcuni semplici materiali costruirai un modellino di circolazione sanguigna da portare a casa.Gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Esperimusme: "Alla scoperta del cuore!" Leggi anche: EsperiMusme: "A fior di pelle! Alla scoperta del tessuto epiteliale" Leggi anche: EsperiMusme: "Dentro il cervello! Alla scoperta del tessuto nervoso" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scoperta nel cuore di Pompei la nuova villa dei Misteri, con affreschi su Dioniso - A più di cento anni dalla scoperta della villa dei Misteri è stata rinvenuta, durante gli scavi, una sala per banchetti che prima era parte di una dimora di epoca ... huffingtonpost.it Canale 5, I Viaggi del Cuore alla scoperta della Val di Fassa - La nuova puntata de I Viaggi del Cuore, in onda domenica 29 giugno su Canale 5, conduce gli spettatori in uno dei luoghi più suggestivi delle Dolomiti: la Val di Fassa, nel ... notizie.tiscali.it Canale 5, I Viaggi del Cuore alla scoperta territorio Taormina - La puntata, realizzata con il sostegno e la collaborazione del GAL Taormina Peloritani, Terre dei Miti ... notizie.tiscali.it Regali all’ultimo minuto Niente panico. Quest’anno puoi regalare qualcosa che non si incarta ma si vive. Con gli EsperiMUSME sorprendi con laboratori scientifici per bambine e bambini. E se vuoi partire col piede giusto nel nuovo anno, c’è anche l’abb - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.