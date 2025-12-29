Esperimusme | Alla scoperta del cuore!

Benvenuti in Esperimusme, il luogo in cui approfondiamo il funzionamento del cuore in modo semplice e chiaro. Scopriremo insieme i suoi segreti e la sua importanza nel corpo umano, attraverso spiegazioni accessibili e attività pratiche. Un’occasione per imparare giocando e creare un modellino di circolazione sanguigna da portare a casa, approfondendo così la conoscenza di uno degli organi fondamentali del nostro organismo.

Scopri con noi che il cuore, uno degli organi più importanti del nostro corpo, non è complicato come sembra! Insieme svelerai i segreti del muscolo al centro del tuo apparato cardiovascolare e con alcuni semplici materiali costruirai un modellino di circolazione sanguigna da portare a casa.Gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

