Espansione record | 4,5 milioni per triplicare lo stoccaggio

Rabbi & C. Solved ha deciso di investire 4,5 milioni di euro per aumentare di tre volte lo spazio di stoccaggio. La causa di questa scelta deriva dalla crescita delle richieste di solventi e diluenti, che ha portato a un bisogno urgente di strutture più grandi. L’azienda bolognese punta a migliorare la capacità logistica e a rispondere più rapidamente alle esigenze del mercato. La nuova espansione coinvolge anche l’ammodernamento dei magazzini esistenti.

Rabbi & C. Solved, azienda bolognese specializzata in solventi e diluenti, annuncia un ambizioso piano di espansione con un investimento di 4,5 milioni di euro. L'obiettivo è triplicare la capacità di stoccaggio e ampliare la produzione di prodotti innovativi, mantenendo radici solide nel territorio di Bentivoglio. La storia di Rabbi & C. Solved affonda le radici nel 1967, con tre generazioni della famiglia Ferrari al timone. Oggi, l'azienda è leader nella produzione di solventi formulati per alimentare e diluenti per settori come legno, ferro e plastica. L'amministratore delegato Duilio Ferrari ha rivelato che il 2025 si è chiuso con un fatturato di 24,5 milioni di euro, frutto di una crescita costante negli anni.