In Sicilia nasce il Governo di Liberazione di De Luca | Schifani non ha più una maggioranza Liberi i fondi destinati al Ponte
In Sicilia nasce il Governo di Liberazione di De Luca, con una nuova strategia politica. La formazione, guidata da Ti Amo Sicilia, si distingue per un approccio diverso rispetto a Sud Chiama Nord, annunciando la liberazione dei fondi destinati al Ponte e mettendo in discussione la maggioranza di Schifani. Una svolta significativa nel panorama politico regionale.
« Da oggi entra in campo Ti Amo Sicilia. Non è Sud Chiama Nord. È una scelta chiara, politica e programmatica». Così Cateno De Luca ha aperto la conferenza stampa odierna, chiarendo il perimetro e il significato dell’iniziativa che porterà al debutto ufficiale del Governo di Liberazione, in programma domenica 18 gennaio a Caltagirone. "Non svolgerò più attività di partito nelle competizioni. Feedpress.me
