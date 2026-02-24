Ersu Catania Salvatore Santamaria nominato presidente dal governo Schifani

Il governo Schifani ha deciso di nominare Salvatore Santamaria come presidente dell’Ersu di Catania, su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano. La decisione arriva in un momento in cui l’ente si prepara a gestire nuove risorse per il diritto allo studio. Santamaria assume la guida dell’ente con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti agli studenti catanesi. La nomina sarà ufficiale a breve, lasciando aperta la questione delle prossime iniziative.

