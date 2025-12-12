Sicilia Schifani fa pace coi cuffariani? L’ex capo segreteria dell’assessore Dc nominato nel gabinetto del presidente

Dopo le tensioni legate all’indagine e alle conseguenti rimozioni, in Sicilia sembra ristabilirsi un clima di stabilità tra i centristi e il presidente Renato Schifani. La nomina di un ex capo segreteria dell’assessore Dc nel gabinetto regionale segnala un possibile riavvicinamento politico e una volontà di ricostruire rapporti più sereni.

Dopo la rimozione degli assessori democristiani in seguito all'indagine che ha portato ai domiciliari Totò Cuffaro, in Sicilia sembra tornata la quiete nei rapporti tra i centristi e il presidente della Regione, Renato Schifani. Segnali arrivati con il benestare ad alcune nomine in posti di sottogoverno. Tra Consorzi universitari, parchi e Istituti autonomi case popolari, la giunta già a fine novembre aveva trovato il modo di indicare figure gradite alla Dc. Un'ulteriore conferma potrebbe essere rappresentata dalla scelta che il governatore ha fatto in prima persona nei giorni scorsi: la nomina del nuovo capo di gabinetto vicario.

Il presidente Renato Schifani ha illustrato alla Bit di Milano i risultati straordinari del turismo in Sicilia: oltre 21,5 milioni di presenze nel 2024 e un forte aumento dei visitatori stranieri. Grazie a iniziative come “Sicilia d’inverno” e alla valorizzazione dei borghi e - facebook.com Vai su Facebook

Nomine dei dg in Sicilia, via libera dal governo Schifani a una selezione più rigorosa - Un organismo sarà incaricato di selezionare terne di candidati da cui l'assessore alla Salute individuerà i nomi manager da s... - insanitas.it/sicilia/asp-e-… Vai su X

Il presidente della Regione Renato Schifani attacca il Pd. Lo fa scrivendo un post su... - Lo fa scrivendo un post su Facebook sull’argomento della gestione dei rifiuti nell’Isola e in risposta al Partito democratico sui termovalori ... Riporta msn.com

Regione e Corte dei Conti, pace fatta: entro luglio si chiuderanno le parifiche dei rendiconti siciliani - La nuova presidente della Corte dei Conti Sicilia conferma l’obiettivo di completare le parifiche dei rendiconti 2020- newsicilia.it scrive

