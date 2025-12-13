Festa Pd a Catania Barbagallo | Questione morale per governo Schifani è questa la sfida del nostro tempo

Durante la festa del Pd a Catania, Barbagallo ha sottolineato l'importanza della questione morale come sfida cruciale per il centrodestra siciliano e il governo Schifani, evidenziando la necessità di affrontare con determinazione le recenti criticità che hanno segnato la politica locale.

"Il cuore della mia relazione non può non essere dedicato alla questione morale, enorme e pesantissima, che ha travolto il centrodestra siciliano e il governo Schifani. Le indagini della Procura di Palermo hanno aperto il vaso di Pandora dove l'interesse pubblico si piega a quello del privato.

Intervista all'On. Anthony Barbagallo, Gravina di Catania

