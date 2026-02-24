Errori arbitrali Rocchi ‘grazia’ Chiffi dopo la direzione di Atalanta-Napoli

Durante la partita tra Atalanta e Napoli, una serie di decisioni arbitrarie ha sollevato polemiche, soprattutto per un episodio che ha coinvolto Chiffi. La scelta dell’arbitro ha suscitato critiche dopo aver evitato di sanzionare un fallo evidente, influenzando il risultato finale. Rocchi ha deciso di non intervenire, lasciando la questione nelle mani del direttore di gara. La questione resta aperta e continua a far discutere tra tifosi e addetti ai lavori.

La partita tra Atalanta e Napoli continua a far discutere per una serie di episodi arbitrali che hanno inciso sull'andamento del match, spostando l'attenzione dal campo alla gestione tecnica della gara. Le decisioni prese nel corso dei novanta minuti hanno infatti generato forti proteste, soprattutto per l'utilizzo del VAR nei momenti più delicati. Il confronto si è così trasformato in un caso mediatico, alimentato da interpretazioni differenti degli stessi episodi. Nel post-partita, il dibattito si è concentrato sulla coerenza del metro di giudizio adottato tra campo e sala video. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il designatore Gianluca Rocchi sarebbe orientato verso una punizione contenuta nei confronti di Daniele Chiffi, la cui direzione di gara viene considerata non totalmente responsabile delle criticità emerse.

Atalanta-Napoli, bufera su Chiffi: cosa può decidere RocchiDaniele Chiffi è al centro di polemiche dopo la gestione di Atalanta-Napoli, a causa di alcune decisioni ritenute discutibili durante la partita.

Napoli, De Laurentiis furioso dopo gli errori di Chiffi con l’Atalanta! Telefonata a Gravina, ha contestato questi episodi a sfavore. La ricostruzione di quanto successoDe Laurentiis si è arrabbiato a causa di alcune decisioni sbagliate dell’arbitro Chiffi durante la partita contro l’Atalanta.

