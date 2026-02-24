Atalanta-Napoli bufera su Chiffi | cosa può decidere Rocchi

Daniele Chiffi è al centro di polemiche dopo la gestione di Atalanta-Napoli, a causa di alcune decisioni ritenute discutibili durante la partita. La tensione tra tifosi e addetti ai lavori cresce, spingendo le autorità a valutare eventuali provvedimenti. In particolare, si analizzano le sue decisioni chiave e l’eventuale intervento di Rocchi. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli mentre gli appassionati aspettano sviluppi.

La direzione di Atalanta-Napoli continua a far discutere. Dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, emergono dettagli sul possibile provvedimento nei confronti di Daniele Chiffi. Secondo quanto riportato, il designatore Gianluca Rocchi non avrebbe gradito la gestione di alcuni episodi chiave della gara. L’ipotesi è quella di un turno di stop, con un eventuale ritorno in Serie B prima di rivederlo in Serie A. Chiffi verso un turno di stop. Il nome al centro delle valutazioni è ancora quello di Daniele Chiffim dopo la sua direzione, parecchio discussa, di Atalanta-Napoli. Giocatori del Napoli attorno all’arbitro Secondo il quotidiano, l’arbitro andrebbe verso uno stop temporaneo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Atalanta-Napoli, l’Aia (Rocchi): “Arbitraggio non coerente di Chiffi, sarebbe stato più corretto concedere il gol”L’arbitro Chiffi ha deciso di annullare un gol agli azzurri durante la partita tra Atalanta e Napoli, causando discussioni sulla correttezza delle sue decisioni.

Caos Atalanta – Napoli, polemiche su Chiffi: l’AIA ha deciso!Daniele Chiffi ha scatenato polemiche durante la partita tra Atalanta e Napoli, a causa di alcune decisioni discutibili prese in campo.

Bufera su Atalanta-Napoli, il duro sfogo di Longhi: In sala VAR ci sono i croupierNon si sono ancora placate le polemiche dopo Atalanta-Napoli con gli azzurri che hanno alzato un polverone prima per il rigore revocato su Hojlund e poi per la rete annullata a Gutierrez per un presun ... msn.com

Atalanta-Napoli, l'AIA: gol valido e stop a ChiffiCASTEL VOLTURNO Chissà Aldo Biscardi con il suo antico sogno della moviola in campo cosa avrebbe pensato di questo caos: di sicuro, il Napoli aggiunge al danno la beffa in queste ... ilmattino.it

