Ermal Meta canta Stella stellina – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026

Ermal Meta interpreta “Stella stellina” durante il Festival di Sanremo 2026, causa la presenza di 30 Big in gara e la direzione di Carlo Conti e Laura Pausini. La sua esibizione ha attirato l’attenzione per l’interpretazione intensa e le emozioni condivise sul palco. Meta ha scelto questa canzone per celebrare la tradizione italiana, portando sul palco un pezzo che richiama ricordi d’infanzia. La sua performance ha suscitato numerosi commenti tra il pubblico e i media.

Ermal Meta, con il brano ' Stella stellina ', è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Il cantante torna sul palco dell'Ariston per la sua sesta volta, dopo aver vinto nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con ' Non mi avete fatto niente '. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo nuovo brano ' Stella stellina '. Il testo di "Stella stellina" di Ermal Meta a Sanremo 2026. Questo il testo di ' Stella stellina ' in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso Ermal Meta insieme a G. Pollex e D. Faini (Dardust).