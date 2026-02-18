Stella stellina di Ermal Meta a Sanremo 2026 | significato temi e perché è una canzone che parla di protezione

Ermal Meta presenta “Stella stellina” a Sanremo 2026, portando sul palco un brano che richiama la tenerezza di una filastrocca di infanzia. La canzone parla di protezione e di un senso di sicurezza, usando immagini semplici e parole dirette. Meta ha scelto di riadattare una ninna nanna molto conosciuta, inserendo nello spartito un messaggio di conforto che risuona tra le note. La canzone si distingue per il suo tono intimo e per il modo in cui affronta temi di cura e vicinanza, rispecchiando un bisogno di rassicurazione in tempi difficili.