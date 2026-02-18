Stella stellina di Ermal Meta a Sanremo 2026 | significato temi e perché è una canzone che parla di protezione
Ermal Meta presenta “Stella stellina” a Sanremo 2026, portando sul palco un brano che richiama la tenerezza di una filastrocca di infanzia. La canzone parla di protezione e di un senso di sicurezza, usando immagini semplici e parole dirette. Meta ha scelto di riadattare una ninna nanna molto conosciuta, inserendo nello spartito un messaggio di conforto che risuona tra le note. La canzone si distingue per il suo tono intimo e per il modo in cui affronta temi di cura e vicinanza, rispecchiando un bisogno di rassicurazione in tempi difficili.
Ermal Meta torna a Sanremo 2026 con "Stella stellina", un brano che richiama subito un'immagine familiare, quasi infantile: la filastrocca della buonanotte, la luce piccola che resta accesa quando il mondo si spegne. Ma la canzone non resta in superficie. Usa quella tenerezza come porta d'ingresso per raccontare qualcosa di molto più grande: il bisogno di proteggere, di prendersi cura, di custodire chi ami quando tutto fuori è fragile. Il significato: una ninna nanna per chi ha paura (anche da adulto). "Stella stellina" funziona come una ninna nanna contemporanea: non solo per un bambino, ma per chiunque si senta esposto, stanco, in bilico.
Ermal Meta a Sanremo 2026 con "Stella Stellina": "Parla di una bambina di Gaza, una bambina senza nome che appartiene a un popolo senza voce. Se vincessi, all'Eurovision canterei questa canzone"
