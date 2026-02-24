Epstein Files anche l’arresto di Mandelson dura poco | fuori su cauzione

L’arresto di Peter Mandelson è stato breve: è stato rilasciato su cauzione ieri sera. La causa è legata a un’indagine in corso, ma non sono stati resi noti dettagli specifici. Mandelson è stato trattenuto poche ore prima di ottenere la libertà provvisoria. La polizia ha confermato il suo rilascio, mentre le autorità continuano a seguire attentamente la situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi media nazionali.

L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson è stato rilasciato ieri sera 23 febbraio dalla custodia della polizia. Era stato arrestato a Londra con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio, in seguito alle rivelazioni sui suoi legami con Jeffrey Epstein. Mandelson, 72 anni, è stato licenziato dal più prestigioso incarico diplomatico britannico a settembre, quando la profondità della sua amicizia con il condannato per reati sessuali ha iniziato a emergere. L’indagine. All’inizio di questo mese, la polizia ha avviato un’indagine penale su Mandelson dopo che il governo del Primo Ministro K eir Starmer ha trasmesso le comunicazioni tra l’ex ambasciatore ed Epstein. 🔗 Leggi su Open.online

Mandelson rilasciato su cauzione dopo l’arresto: era stato fermato per il coinvolgimento nel caso EpsteinPeter Mandelson, ex ministro e ambasciatore britannico a Washington, ha lasciato la custodia dopo essere stato arrestato ieri per sospetta cattiva condotta in un incarico pubblico.

Caso Epstein, ex ambasciatore britannico Mandelson rilasciato su cauzionePeter Mandelson, ex ministro e ambasciatore britannico a Washington, è stato rilasciato su cauzione dopo l’arresto per sospetta cattiva condotta in un incarico pubblico, legata ai legami con Jeffrey Epstein.

EPSTEIN FILES, nuovo video inedito dal carcere: Ragazze ho attaccato le vostre foto sul muro

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; I segreti negli Epstein Files: cosa nascondono i documenti censurati; Epstein files: dalla Norvegia agli Emirati, una rete globale; Come funzionava la rete di potere di Epstein.

Epstein Files, anche l’arresto di Mandelson dura poco: fuori su cauzioneL’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson è stato rilasciato ieri sera 23 febbraio dalla custodia della polizia. Era stato arrestato a Londra con l’accusa di cattiva condotta in p ... open.online

Epstein Files, arrestato l’ex ministro britannico MandelsonAvrebbe passato informazioni al faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein quando era segretario agli Affari economici sotto l'ex primo ministro Gordon Brown ... milanofinanza.it

Gli Epstein Files mietono un’altra vittima eccellente. È stato arrestato anche Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico a Washington scelto dall’attuale premier Keir Starmer ed ex ministro del governo di Sua Maestà. Uomini della polizia in borghese hanno x.com

la Repubblica. . Gli Epstein Files mietono un’altra vittima eccellente. È stato arrestato anche Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico a Washington scelto dall’attuale premier Keir Starmer ed ex ministro del governo di Sua Maestà. Uomini della polizia in - facebook.com facebook