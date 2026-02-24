Epstein Files anche l’arresto di Mandelson dura poco | fuori su cauzione

L’arresto di Peter Mandelson è stato breve: è stato rilasciato su cauzione ieri sera. La causa è legata a un’indagine in corso, ma non sono stati resi noti dettagli specifici. Mandelson è stato trattenuto poche ore prima di ottenere la libertà provvisoria. La polizia ha confermato il suo rilascio, mentre le autorità continuano a seguire attentamente la situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi media nazionali.

L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson è stato rilasciato ieri sera 23 febbraio dalla custodia della polizia. Era stato arrestato a Londra con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio, in seguito alle rivelazioni sui suoi legami con Jeffrey Epstein. Mandelson, 72 anni, è stato licenziato dal più prestigioso incarico diplomatico britannico a settembre, quando la profondità della sua amicizia con il condannato per reati sessuali ha iniziato a emergere. L’indagine. All’inizio di questo mese, la polizia ha avviato un’indagine penale su Mandelson dopo che il governo del Primo Ministro K eir Starmer ha trasmesso le comunicazioni tra l’ex ambasciatore ed Epstein. 🔗 Leggi su Open.online

Mandelson rilasciato su cauzione dopo l’arresto: era stato fermato per il coinvolgimento nel caso EpsteinPeter Mandelson, ex ministro e ambasciatore britannico a Washington, ha lasciato la custodia dopo essere stato arrestato ieri per sospetta cattiva condotta in un incarico pubblico.

Caso Epstein, ex ambasciatore britannico Mandelson rilasciato su cauzionePeter Mandelson, ex ministro e ambasciatore britannico a Washington, è stato rilasciato su cauzione dopo l’arresto per sospetta cattiva condotta in un incarico pubblico, legata ai legami con Jeffrey Epstein.

