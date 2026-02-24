Caso Epstein ex ambasciatore britannico Mandelson rilasciato su cauzione

Peter Mandelson, ex ministro e ambasciatore britannico a Washington, è stato rilasciato su cauzione dopo l’arresto per sospetta cattiva condotta in un incarico pubblico, legata ai legami con Jeffrey Epstein. Le autorità hanno deciso di liberarlo in attesa di ulteriori accertamenti, mentre le indagini proseguono. Mandelson ha dichiarato di collaborare pienamente con gli inquirenti, che continuano a esaminare le sue connessioni con il finanziere. La vicenda rimane sotto stretta osservazione.

Rilasciato su cauzione l'ex ministro inglese Peter Mandelson, arrestato a Londra per il caso EpsteinPeter Mandelson, ex ministro britannico, è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato fermato a Londra per un'indagine legata a Epstein. Caso Epstein, arrestato l'ex ambasciatore britannico in Usa Peter MandelsonPeter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato dalla polizia di Londra con l'accusa di abuso d'ufficio. Caso Epstein, rilasciato su cauzione l'ex ministro e ambasciatore Peter MandelsonL'arresto è avvenuto a Londra, dove l'ex ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti è stato preso in custodia. Caso Epstein, rilasciato su cauzione l'ex ambasciatore negli Usa MandelsonDopo l'arresto del principe inglese Andrea, anche l'ex ministro Mandelson è stato fermato dalla polizia britannica. Il 72enne è stato arrestato con la stessa accusa del duca di York, per poi essere rilasciato su cauzione. Caso #Epstein. Arrestato e poi scarcerato su cauzione, il 72enne Peter #Mandelson. Figura di spicco dei Laburisti, fino a poco tempo fa ambasciatore negli USA. Condotta illecita nell'esercizio di funzioni pubbliche le accuse: avrebbe passato informazioni. Caso #Epstein in Gran Bretagna. Nuovo terremoto: arrestato Lord Mandelson, ex ambasciatore negli Stati Uniti e vicino al finanziere. È accusato di abuso d'ufficio e rivelazione di segreti di Stato, come l'ex principe Andrea.