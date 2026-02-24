Mandelson rilasciato su cauzione dopo l’arresto | era stato fermato per il coinvolgimento nel caso Epstein

Peter Mandelson, ex ministro e ambasciatore britannico a Washington, ha lasciato la custodia dopo essere stato arrestato ieri per sospetta cattiva condotta in un incarico pubblico. L’arresto è stato motivato dai legami con Jeffrey Epstein, il finanziere coinvolto in gravi accuse. Le autorità hanno deciso di rilasciarlo su cauzione, ma restano aperti molti interrogativi sui dettagli delle sue connessioni con Epstein. Nel frattempo, l’indagine continua a far emergere nuovi elementi.

È stato rilasciato su cauzione l’ex ministro ed ex ambasciatore britannico a Washington Peter Mandelson, arrestato ieri con “il sospetto di cattiva condotta in un incarico pubblico” in relazione ai suoi legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. La notizia arriva da Londra, dove nella notte un portavoce della polizia metropolitana ha riferito che “un uomo di 72 anni è stato rimesso in libertà sotto cauzione mentre proseguono le indagini”. La conferma ufficiale non cita direttamente il nome di Mandelson, ma il riferimento all’età e al contesto dell’inchiesta riguarda l’ex esponente laburista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

