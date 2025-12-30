Contratto Scuola 2022-2024 | aumenti in arrivo 1.600 euro di arretrati e cosa cambia nel cedolino Pillole di Question Time
Durante il question time del 29 dicembre su OrizzonteScuola TV, con Andrea Carlino e Marcello Pacifico, è stato approfondito il Contratto Scuola 2022-2024. Sono stati illustrati gli aumenti salariali, gli arretrati di 1.600 euro e le principali novità che interesseranno i cedolini dei docenti e del personale scolastico. Un aggiornamento puntuale sulle modifiche economiche in arrivo nel settore dell’istruzione.
Nel question time del 29 dicembre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, è stato fatto il punto sullo stato del Contratto Scuola 2022-2024, con particolare attenzione agli effetti economici per i lavoratori e alle modifiche che interesseranno i cedolini stipendiali. L’intervento ha chiarito tempi, cifre e conseguenze concrete dell’accordo appena sottoscritto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
