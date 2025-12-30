Contratto Scuola 2022-2024 | aumenti in arrivo 1.600 euro di arretrati e cosa cambia nel cedolino Pillole di Question Time

Durante il question time del 29 dicembre su OrizzonteScuola TV, con Andrea Carlino e Marcello Pacifico, è stato approfondito il Contratto Scuola 2022-2024. Sono stati illustrati gli aumenti salariali, gli arretrati di 1.600 euro e le principali novità che interesseranno i cedolini dei docenti e del personale scolastico. Un aggiornamento puntuale sulle modifiche economiche in arrivo nel settore dell’istruzione.

Anief firma contratto scuola 2022-2024: 150 euro ai docenti, 110 agli ATA e arretrati a 1.948

Il presidente nazionale dell'Anief, Marcello Pacifico, è intervenuto durante la trasmissione di approfondimento organizzata da Orizzonte Scuola TV per commentare la firma definitiva del contratto scuola 2022-24, avvenuta lo scorso 23 dicembre. x.com

Orizzonte Scuola. . Lo scorso 23 dicembre è arrivata la firma definitiva per il contratto scuola 2022-24. Cosa è previsto per docenti e ATA, quando arriveranno gli aumenti e gli arretrati previsti Quando partirà la trattativa per il 2025-27 A queste e ad altre dom - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.