Contratto scuola 2022-2024 via libera del governo | aumenti di 160 euro mensili e arretrati medi di 1.600 euro per 1,3 milioni di lavoratori Pacifico Anief | Chiediamo ulteriori fondi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Contratto scuola 2022-2024, che prevede aumenti di 160 euro mensili e arretrati medi di 1.600 euro per circa 1,3 milioni di lavoratori. Pacifico di Anief chiede ulteriori fondi per migliorare le condizioni del personale del comparto istruzione e ricerca.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'autorizzazione per il Ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a esprimere il parere favorevole del Governo sull'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Arretrati contratto scuola 2022-2024 per pensionati: diritto o ingiustizia? - facebook.com Vai su Facebook

Contratto scuola 2025-27: attesa per atto di indirizzo, sindacati in pressing per tempi stretti e nuove risorse. Pacifico (Anief): “Colmare il divario salariale con gli altri settori della PA” Vai su X

NoiPA, arretrati docenti in arrivo: date, importi e novità sul contratto scuola - NoiPa: perché gli arretrati dei docenti dipendono dalla Corte dei Conti e quali scenari si aprono tra dicembre 2025 e febbraio 2026 ... Secondo quifinanza.it

Rinnovo contratto 2022-24: 150 euro medi in arrivo per docenti e ATA, ma i supplenti brevi restano esclusi da alcune indennità. Anief invita a verificare i cedolini - 24 porterà al personale scolastico circa 150 euro lordi medi complessivi tra gennaio e febbraio 2026. Si legge su orizzontescuola.it

Scuola: firmato contratto 2022-2024

Video Scuola: firmato contratto 2022-2024 Video Scuola: firmato contratto 2022-2024