Enrico Ruggeri è morto? No bufala social con errore di ortografia E lui corregge…
Una falsa notizia ha diffuso la voce sulla morte di Enrico Ruggeri, causata da un errore di battitura sui social. La voce si è diffusa rapidamente tra gli utenti, generando preoccupazione tra i fan. Ruggeri ha prontamente smentito la notizia, correggendo l’errore e chiarendo che sta bene. L’episodio dimostra come le notizie false possano circolare facilmente online. La confusione ha fatto scalpore nelle ultime ore.
(Adnkronos) – E' morto Enrico Ruggeri? No, è una fake news ed è lo stesso cantante a smentire la colossale bufala che circola sul web con tanto di macroscopico errore di ortografia. "Non c'è l'ha fatta", annuncia una pagina Facebook pubblicando la foto di Ruggeri. E' lo stesso 68enne cantautore milanese a smentire la fake news con un commento all'insegna dell'ironia: "E con me muore anche la grammatica.", scrive l'artista. —[email protected] (Web Info) “Dove nascono i silenzi”, dal 2 marzo il nuovo romanzo di Claudia Conte: violenza sulle donne, bullismo e fragilità giovanili 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
“Evito la foto dal letto d’ospedale, ora inizia il silenzio”: Enrico Ruggeri si mostra sui social dopo l’operazione per un polipo alla golaEnrico Ruggeri sceglie il silenzio e la sobrietà, condividendo sui social il suo nuovo inizio dopo l’intervento.
Leggi anche: Universo dc corregge un errore dei fumetti con nuova serie dopo quasi 10 anni
Argomenti correlati
Sanremo 2026, Raf: Meglio successo che vittoria, Eurovision? Baraccone, non andrei; Sanremo 1987: la finale vista da 18 milioni di persone, un record mai battuto.
Enrico Ruggeri è morto? No, bufala social con errore di ortografia. E lui corregge…(Adnkronos) - E' morto Enrico Ruggeri? No, è una fake news ed è lo stesso cantante a smentire la colossale bufala che circola sul web con tanto di macroscopico errore di ortografia. Non c'è l'ha fatt ... startupbusiness.it
Il messaggio, oltre a essere completamente infondato, conteneva anche un evidente errore grammaticaleUna falsa notizia, l’ennesima, ha iniziato a circolare nelle scorse ore sui social network annunciando la morte di Enrico Ruggeri. A diffondere la bufala è stata una pagina Facebook che, con toni ... lanuovasardegna.it
«È morto Enrico Ruggeri», ma è una bufala e il cantante risponde con una storia Instagram: cosa è successo Il messaggio, oltre a essere completamente infondato, conteneva anche un evidente errore grammaticale - facebook.com facebook
Ecco un'introduzione coinvolgente per Radio Nonsolosuoni: "Benvenuti, cari ascoltatori di Radio Nonsolosuoni! Oggi vi parleremo di una vera icona della musica italiana: Enrico Ruggeri. Nato a Milano il 5 giugno 1957, Ruggeri è molto più di un semplice cant x.com