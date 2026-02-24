Enrico Ruggeri è morto? No bufala social con errore di ortografia E lui corregge…

Una falsa notizia ha diffuso la voce sulla morte di Enrico Ruggeri, causata da un errore di battitura sui social. La voce si è diffusa rapidamente tra gli utenti, generando preoccupazione tra i fan. Ruggeri ha prontamente smentito la notizia, correggendo l’errore e chiarendo che sta bene. L’episodio dimostra come le notizie false possano circolare facilmente online. La confusione ha fatto scalpore nelle ultime ore.