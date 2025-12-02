Il nuovo progetto DC: una serie animata pronta a rivoluzionare il personaggio di Mister Miracle. Il panorama dell’ Universo DC sta attraversando una fase di grande rinnovamento, sotto la guida di James Gunn e Peter Safran. Oltre ai film più attesi, tra cui il ritorno di Superman e le nuove produzioni cinematografiche, si prospetta l’arrivo di una serie animata dedicata a uno dei personaggi più affascinanti e complessi della mythologia DC: Mister Miracle. Questo progetto potrebbe non solo rafforzare la presenza del personaggio nelle nuove narrazioni, ma anche rivelare dettagli mai scoperti nei fumetti originali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Universo dc corregge un errore dei fumetti con nuova serie dopo quasi 10 anni