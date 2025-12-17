Evito la foto dal letto d’ospedale ora inizia il silenzio | Enrico Ruggeri si mostra sui social dopo l’operazione per un polipo alla gola

Enrico Ruggeri sceglie il silenzio e la sobrietà, condividendo sui social il suo nuovo inizio dopo l’intervento. Niente immagini drammatiche o commenti enfatici, solo la volontà di lasciar parlare i fatti e la musica, con ottimismo e riservatezza. Un gesto di autenticità che dimostra come anche nelle difficoltà si possa trovare la forza di andare avanti con discrezione.

“ Ho evitato la foto terribile, quella dal letto, con il camicione, la flebo e il pollice a significare ‘tutto ok”. Enrico Ruggeri ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo l’operazione per un polipo alla gola. Nelle scorse settimane il cantautore milanese aveva annunciato la necessità di ricorrere a un intervento chirurgico per risolvere il problema alla gola. Su Instagram Ruggeri si è mostrato in piedi, vestito e apparentemente in forma. Come scritto sul suo profilo social, il cantante non ha voluto mostrarsi nelle classiche vesti da paziente ma da persona pronta per un recupero fuori dal letto dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

