Enrico Brignano fa tappa alla ChorusLife Arena con il suo show “Bello di mamma”

Enrico Brignano torna sul palco con il suo nuovo one man show, “Bello di mamma”, dopo il successo di “I 7 Re di Roma”. La tournée lo porterà a esibirsi alla ChorusLife Arena, offrendo al pubblico un’ultima occasione di assistere alla commedia musicale prima della conclusione dello spettacolo prevista per l’8 febbraio a Torino.

Dopo il lungo impegno con ‘I 7 Re di Roma’, la commedia musicale che continua a raccogliere un forte consenso in tutta Italia e la cui ultima replica è prevista l’8 febbraio a Torino, Enrico Brignano da marzo tornerà alla formula one man show con ‘Bello di mamma!’. Lo spettacolo prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni, già applaudito nell’estate 2025 nelle arene all’aperto, approderà ora in una nuova versione pensata per i palazzetti dello sport e farà tappa alla ChorusLife Arena di Bergamo il 10 marzo 2026 alle 21 per una data in collaborazione con Mister Wolf. I biglietti saranno disponibili sul circuito TicketOne da sabato 13 dicembre (ore 11) e in tutti i punti vendita autorizzati da giovedì 18 dicembre (ore 11). Bergamonews.it

